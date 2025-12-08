Врач назвал причины вздутия и неприятного запаха изо рта

Терапевт и старший врач-консультант международной компании Coral Club Елена Мановска рассказала, что расстройства пищеварения, в том числе ощущение тяжести после еды и боль в животе, могут быть признаком более серьезных проблем со здоровьем. Причины этих проблем она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

Мановска подчеркнула: ощущение тяжести после еды, вздутие, редкие покалывания, непривычные звуки в животе, налет на языке, отрыжка, запах изо рта указывают на то, что пищеварительная система работает с повышенным напряжением. По ее словам, так организм реагирует на избыток рафинированных продуктов, нерегулярное питание, стресс, хронический недосып или несоблюдение питьевого режима.

«Когда подобные симптомы возникают часто и сопровождаются эпизодами боли в животе, это может говорить о перегрузке желчного пузыря, замедленной перистальтике или недостаточной активности ферментов», — предупредила врач.

Часто такие состояния формируются постепенно, и человек привыкает к ним, считая нормой, отметила она.

Еще одним из регулярных расстройств пищеварения Мановска назвала нарушения микрофлоры кишечника. Именно ее состояние ответственно за процесс пищеварения, иммунитет и даже уровень энергии. Дефицит полезных бактерий в микробиоте проявляется нестабильным стулом, ощущением переполненности желудка после еды, изменениями аппетита, объяснила доктор.

