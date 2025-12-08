Реабилитолог назвал неочевидные привычки, которые разрушают спину

Причиной хронической боли в спине могут быть не травмы или тяжёлая работа, а повседневные привычки, на которые мало кто обращает внимание. Реабилитолог Платон Белецкий в беседе с Life.ru назвал шесть неочевидных факторов, провоцирующих дискомфорт.

На первом месте — стресс. Нервное напряжение вызывает мышечные зажимы, особенно в пояснице и плечах, что со временем приводит к воспалению. «Эмоции накапливаются в теле, как снежный ком, — и вот уже хроническая боль», — отмечает специалист. Помочь могут простые техники: дыхание по схеме «вдох 4 секунды — выдох 6 секунд» или короткие прогулки.

Второй скрытый враг — питание. Избыток сахара и трансжиров запускает воспалительные процессы в тканях, а обезвоживание лишает межпозвоночные диски упругости. Эксперт советует добавить в рацион омега-3, пить не менее 1,5 литра воды в день и заменить сладости на овощи.

Неправильная обувь — старые кеды или высокие каблуки — меняет походку и заставляет позвоночник работать с перегрузкой. Врач советует выбирать обувь с амортизацией, менять кроссовки раз в год и использовать ортопедические стельки.

Также вредят спине тяжёлые сумки на одно плечо, слабые мышцы бёдер и ягодиц из-за сидячего образа жизни, неверно подобранный матрас и даже обычный сквозняк, который может вызвать миозит (воспаление мышц).