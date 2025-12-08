Шум в ушах: может ли растирание шеи стать спасением

В​‍​‌‍​‍‌ интернете набирает популярность совет: чтобы избавиться от шума в ушах, нужно активно растирать зону над ключицами. Метод заманчивый — никаких таблеток, все делается руками. Но есть ли в этом хоть капля смысла или это просто миф? Об этом рассказывает Анастасия Крекова.

В этой области находятся точки крепления важных мышц шеи, которые часто напряжены, и здесь же проходят нервы. Теория гласит: интенсивное растирание снимет мышечный спазм, улучшит кровоток и перезагрузит нервные сигналы, которые мозг ошибочно воспринимает как звон или шум.

Однако​‍​‌‍​‍‌ врачи-специалисты, отоларингологи и неврологи, не разделяют оптимизма. Шум в ушах (тиннитус) — симптом, а не заболевание. Причинами его появления могут быть любые: от серной пробки и возрастных изменений слуха до повышенного артериального давления, остеохондроза или сильного стресса. Растирание ключиц не приведет к устранению пробки, не вылечит сосудистые нарушения и не снимет ​‍​‌‍​‍‌стресс.

Если шум действительно спровоцирован хроническим перенапряжением мышц шеи и плеч, то такой массаж может принести временное облегчение. Расслабляя зажатые мышцы, мы улучшаем местное кровообращение и можем уменьшить давление на нервные окончания.

Это​‍​‌‍​‍‌ скорее способ расслабиться, но ни в коем случае не лечение. Если все же захотите попробовать, то делайте это аккуратно: кончиками пальцев, нежными круговыми движениями чуть ниже и в сторону ключицы (не растирайте и не давите на саму кость) 3-5 минут. Если усиливается шум в ушах, появляется боль, головокружение — сразу же остановитесь и обратитесь к врачу.