Диетолог назвала опасные комбинации продуктов

Некоторые сочетания продуктов действительно могут снижать усвоение полезных веществ или ухудшать самочувствие. Об этом в беседе с aif.ru рассказала эндокринолог-диетолог Мария Брижан.

Так, мешать усвоению питательных веществ могут следующие комбинации:

красное мясо + крепкий чай/кофе: танины в напитках образуют нерастворимые соединения с железом, препятствуя его всасыванию. При склонности к анемии стоит делать перерыв 1–1,5 часа;

продукты с железом + богатая кальцием еда (молоко, сыр): кальций также снижает усвоение железа;

шпинат/щавель + молочные продукты: оксалаты в зелени связываются с кальцием, что мешает усвоению обоих элементов и может повышать риск образования камней у предрасположенных людей.

Между тем дискомфорт, по словам врача, могут вызвать такие сочетания: