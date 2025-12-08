Диетолог назвала опасные комбинации продуктов
Некоторые сочетания продуктов действительно могут снижать усвоение полезных веществ или ухудшать самочувствие. Об этом в беседе с aif.ru рассказала эндокринолог-диетолог Мария Брижан.
Так, мешать усвоению питательных веществ могут следующие комбинации:
- красное мясо + крепкий чай/кофе: танины в напитках образуют нерастворимые соединения с железом, препятствуя его всасыванию. При склонности к анемии стоит делать перерыв 1–1,5 часа;
- продукты с железом + богатая кальцием еда (молоко, сыр): кальций также снижает усвоение железа;
- шпинат/щавель + молочные продукты: оксалаты в зелени связываются с кальцием, что мешает усвоению обоих элементов и может повышать риск образования камней у предрасположенных людей.
Между тем дискомфорт, по словам врача, могут вызвать такие сочетания:
- картофель + бобовые: сочетание большого количества крахмала и бобовых может спровоцировать вздутие и тяжесть;
- фрукты + белковая/жирная пища: фрукты, съеденные сразу после основного приёма пищи, могут вызвать брожение. Их лучше есть отдельно — за 30–40 минут до еды или через 1,5–2 часа после;
- простые сахара + жиры (фастфуд с газировкой, белый хлеб с джемом): такая комбинация даёт сильную нагрузку на поджелудочную железу и провоцирует резкие скачки сахара в крови, что особенно опасно при инсулинорезистентности.