Почему оставшаяся на ночь пицца полезнее свежей

Оказывается, остатки пищи тоже могут принести пользу здоровью. Например, пицца, оставшаяся с вечера.

© Ferra.ru

При охлаждении пиццы до температуры -15,56 градусов по Цельсию некоторые крахмалы в тесте начинают смешиваться и образовывать длинные цепочки. Эти цепочки называются резистентными крахмалами. Они сопротивляются перевариванию в организме человека. Даже при разогревании пищи резистентный крахмал не разрушается, поэтому он не расщепляется на сахара.

Это всё может снизить скачки уровня сахара в крови у людей с диабетом или у тех, кому нужно потреблять больше клетчатки для здоровья кишечника. То же самое происходит при употреблении риса, макарон, картофеля, фасоли, чечевицы. То есть нагревание и охлаждение крахмала меняют его свойства.