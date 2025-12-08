Диетолог назвала симптомы передозировки витамина D

Переизбыток витамина D не менее опасен, чем дефицит. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik предупредила, что сейчас витамин D часто приравнивается к гормонам - рецепторы к нему есть почти во всех клетках организма.

© Вести Подмосковья

«Витамин D является жирорастворимым. То есть, в отличие от водорастворимых витаминов, быстро выводящихся из организма, жирорастворимые витамины имеют свойство накапливаться в жировой ткани на несколько месяцев. От очень больших доз может появиться диарея и учащенное мочеиспускание, головная боль, тошнота, нарушение кальциево-фосфорного обмена, почечная недостаточность», - объяснила специалист.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе витамины, увлекаться большими дозировками и заниматься прочим самолечением. При появлении негативных симптомов важно обратиться к врачу, чтобы он скорректировал дозировку витамина по результатам обследований. При передозировке врач назначит сорбенты и детоксикационную терапию.