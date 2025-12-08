Топ-5 популярных гаджетов для качественного сна

Кольца власти над сном: топ-5 популярных гаджетов для качественного отдыха
Сейчас психологи, врачи всех направлений стали понимать, что сон важен, что это лучшее лекарство. Ему уделяют много внимания. Мы научились его оценивать, выяснять, насколько он качественный. «Вечерняя Москва» разбиралась с психологом Антоном Кузнецовым, каким должен быть хороший сон.
Есть устройства, способные просчитать, сколько раз человек просыпался за ночь, как он двигался, каким был пульс. Любой может их купить и использовать. Каким должен быть наш сон в идеале? В спортивной медицине считается, что, когда человек находится под нагрузкой, ему нужен 9-часовой сон с минимальным количеством пробуждений. Важно и то, как вы просыпаетесь. Если, скажем, вы только открыли глаза — и уже устали, всем недовольны, это тоже показатель плохого сна. С современными ритмами, конечно, такой режим вряд ли возможно соблюдать. Так что важно, чтобы человек спал хотя бы 7 часов, причем каждый день.
Высыпаться в выходные бессмысленно. Компенсировать урон здоровью, нанесенный постоянным недосыпом, таким образом невозможно. Важно понять, никакой гаджет не подарит вам возможность хорошо спать или засыпать быстро. Специальные маски, будильники-ночники будут работать, если именно вам они подходят, если вам с ними комфортно.
Под одеялом похолодало
Для тех, кто любит спать под тяжелым одеялом, но при этом ценит ощущение прохлады во время сна, придумали охлаждающее одеяло. Его главная особенность — специальная ткань с хорошей воздухопроницаемостью.
Маленькая польза
Неудобно спать с умными часами? Тогда попробуйте умное кольцо. Тот же трекер сна и активности, но в миниатюре. Подключается к смартфону и наутро выдает вам полный отчет о фазах глубокого и поверхностного сна, уровне кислорода в крови и количестве ударов сердца в минуту.
Спокойствие, только спокойствие
Нейростимулятор — это гаджет в виде повязки на лоб. С помощью датчиков он контролирует активность мозга и определяет, когда вы просыпаетесь. Он дает мозгу сигнал, что снова пора спать, воспроизводя успокаивающие звуки.
Ни звука
Для тех, у кого есть проблемы с храпом, разработчики устройств тоже нашли решение. Особая система реагирует на характерные звуки, и вкладыш под подушкой начинает двигаться, плавно меняя положение головы. Храп прекращается. Здоровый сон обеспечен не только храпящему, но и человеку, спящему рядом.
На тумбочке рассвело
Умный будильник-ночник с имитацией рассвета поможет плавно просыпаться. Устройство можно подключить к смартфону или планшету и использовать как колонку. Через него можно слушать любимую музыку или проигрывать детям сказки перед сном.
В России началась эпидемия бессонницы. Жители страны активно скупают снотворные препараты — спрос на них за год вырос на 60 процентов. Россияне винят во всем тревогу, гаджеты и социальные сети. «ВМ» узнала у врача-сомнолога Елены Царевой, почему возникает бессонница, насколько безопасны снотворные препараты и как справиться с проблемой без лекарств.