Фитнес-тренер рассказала, как похудеть, наряжая елку

Подготовка к Новому году - это отличная возможность для физической активности. К примеру, оформление елки может стать полноценной мини-тренировкой. Об этом старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина рассказала в беседе с "Газетой.Ru".

Она пояснила, что во время украшения елки человек длительное время постоянно активен: переносит коробки с игрушками, расправляет ветки, наклоняется, приседает и т.д. В работе участвуют мышцы рук, плеч, ног, кора и спины.

При этом количество сожженных калорий зависит от веса человека, интенсивности его действий и продолжительности процесса. К примеру, при весе в 60-70 килограммов расход за полчаса может составить 90-120 килокалорий при легкой активности, 150-180 килокалорий - при средней и 200-250 килокалорий - при работе почти без остановок.

"Для сравнения: получасовая прогулка в спокойном темпе сжигает в среднем около 100 ккал. Таким образом, час праздничных хлопот у елки по энергозатратам вполне может заменить небольшую домашнюю тренировку", - отметила Бахтурина.

Оформление елки еще может укрепить мышцы рук и плечевого пояса, так как человеку требуется тянуться вверх, чтобы украсить макушку дерева, а равномерное распределение игрушек развивает гибкость и координацию, добавила собеседница издания. Кроме того, совместное дело с близкими снижает стресс, а следовательно, положительно влияет на общий тонус организма.

"Конечно, наряжать елку раз в год - это не замена регулярным тренировкам. Но теперь, украшая дом, можно точно знать, что совмещается приятное с полезным", - подчеркнула эксперт.

Она также посоветовала поставить коробку с украшениями подальше, чтобы проделывать несколько лишних шагов и сознательно менять положение тела (например, сначала присесть, чтобы украсить нижние ветки, потом приподняться до средней части елки, а затем встать на носочки).