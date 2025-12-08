Диетолог назвала специю, которая улучшит пищеварение

Горчица помогает поддерживать пищеварение и помогает организму перерабатывать белковую пищу за счет летучих соединений, стимулирующих аппетит и усиливающих выработку слюны. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, эти вещества также могут активизировать обменные процессы. Она отметила, что в этой специи присутствуют витамины A, D, группы В и Е, а также ряд минералов, среди которых железо, натрий, цинк и фосфор.

Однако Русакова предупредила, что при чувствительной слизистой желудочно-кишечного тракта горчица способна вызвать раздражение. От нее лучше отказаться людям с хроническими заболеваниями ЖКТ или воспалительными процессами в мочевыделительной системе, заключила она.

Доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова до этого говорила, что натуральные ферменты и пряности помогут быстрее справиться с тяжестью в желудке после переедания. Так, например, можно съесть небольшое количество хрена или горчицы, выпить чай с имбирем, лимоном, мятой или ромашкой. Кроме того, справиться с проблемой эффективно помогут несколько ягод клюквы или брусники или мелко натертая сырая морковь.

