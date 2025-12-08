Гастроэнтеролог объяснил, кому нельзя есть мандарины

От новогоднего фрукта следует отказаться четырём группам людей. Об этом в разговоре с «Чемпионатом» предупредил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

«Мандарины — это символ Нового года, но для некоторых людей они могут стать причиной серьёзного недомогания. Вот кому я как гастроэнтеролог настоятельно рекомендую ограничить или исключить этот продукт.

Пациентам с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. При гастрите, язве или рефлюксной болезни кислоты в мандаринах раздражают слизистую, провоцируя боль, изжогу и ухудшение состояния. При синдроме раздражённого кишечника они могут усиливать диарею и вздутие.

Аллергикам. Мандарины, особенно импортные, обработанные противогрибковыми средствами, являются сильным аллергеном. Проявления могут быть разными: от кожной сыпи и зуда до отёка Квинке.

Людям с заболеваниями почек. В мандаринах высокое содержание калия. При хронической почечной недостаточности почки не могут выводить его избыток, что приводит к гиперкалиемии — опасному для жизни состоянию, вызывающему тяжёлые нарушения ритма сердца.

Пациентам с контролируемым сахарным диабетом 2-го типа. Употреблять мандарины можно, но строго ограниченно (1-2 штуки в день) и в первой половине дня, учитывая их в общем дневном количестве углеводов. Резкий скачок сахара может быть опасен.