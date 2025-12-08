Мужчина уже 50 лет питается только двумя продуктами: Что с ним произошло

86-летний мужчина 50 лет живет только на чае и вафлях, передает Haberturk. Утверждается, что в течение этого времени житель Турции "не съел ни кусочка какой-либо другой пищи".

Как сообщает издание, несколько десятков лет назад Рустем Балык начал жаловаться на проблемы с желудком. В итоге из-за этого он перестал есть обычную еду, ограничившись теми продуктами, которые "принимает" организм. Это как раз чай и вафли. Безусловно, необычный рацион мужчины вызывает изумление.

Удалось выяснить, что житель Турции большую часть времени проводит дома. В течение дня он съедает, в среднем, две вафли.

"Мой родной дядя действительно 50 лет не употребляет ничего, кроме чая и вафель. За все это время он даже хлеб не ел. Мы не можем понять, как ему удается выживать, питаясь таким образом", - поделился с журналистами племянник Рустема.

Родственник также рассказал, что 86-летний мужчина иногда совершает прогулки, в том числе, в горы.

"Когда ему приходится идти в гору, он поднимается, несмотря на то, что почти ничего не ест", - отметил племянник, добавив, что все вокруг не перестают удивляться "силе и выносливости" пожилого мужчины.

