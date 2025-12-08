Сколько рыбы нужно есть в неделю

Правительство России планирует до 2030 года повысить среднее потребление рыбной продукции с 22 до 28 килограммов на человека в год, что составляет примерно 540 граммов в неделю. В связи с этим, подчеркнули в Росрыболовстве, ведется масштабная модернизация рыбохозяйственного комплекса.

Флот растет

В рамках программы инвестиционных квот уже построено 48 современных промысловых судов, многие из которых оснащены рыбоперерабатывающим оборудованием, а также 30 заводов. Благодаря этому растет производство рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью (филе, фарш, стейки, консервы и т.д.) и увеличивается ее разнообразие. На втором этапе программы, отмечают в ведомстве, планируется строительство шести логистических комплексов (4 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 2 для Северного). Новые объекты позволят обеспечить полный цикл услуг для промысловых судов, включая хранение и перевалку рыбопродукции.

И все это - для обеспечения населения страны качественной и полезной продукцией. Регулярное потребление рыбы снижает риск ишемических заболеваний сердца, сохраняет когнитивные функции, в том числе - память и внимание, поддерживает здоровье щитовидной железы, отмечают врачи. При этом рыбу рекомендуется есть не реже одного раза в неделю.

Ради здоровья

В Минздраве России подсчитали, что человеку в год необходимо употреблять в среднем 24 килограмма рыбопродукции. Так и получится, если съедать в неделю одну-две порции, говорит нутрициолог с медицинским образованием Юлия Орлова. Однако лишь треть россиян следует этой норме, поэтому хорошо бы чаще включать в рацион жирную морскую рыбу, которая считается самой полезной. К ней относятся лосось, скумбрия, сельдь, сардины и анчоусы. Именно в них накапливается максимальное количество омега-3 жирных кислот, которые благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, но практически не синтезируются в организме человека.

Регулярное потребление рыбы сохраняет память и внимание, поддерживает здоровье сердца и щитовидной железы

Кроме того, добавила Орлова, рыба содержит полноценный белок, витамины, в том числе - группы B, а также D и А, микроэлементы йод, селен, фосфор. При этом дикая рыба предпочтительнее аквакультурной из-за более сбалансированного состава и отсутствия антибиотиков и искусственных красителей. Однако качественно выращенная рыба также может быть ценным источником питательных веществ.

Такая разная любовь

Между тем потребление рыбы на человека в стране сегодня составляет 22 килограмма в год. Но это в среднем. У нас есть регионы с очень высокими показателями, где каждый житель съедает ежегодно больше 33 килограммов рыбы, и с очень низкими, в которых на каждого в год приходится меньше 10 килограммов, рассказал "РГ" президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. К примеру, среднестатистический житель Кургана (регион с наивысшим потреблением рыбы в стране) употребляет 33,3 килограмма рыбы в год, а среднестатистический житель Алтая - 8,6 килограмма. Этот показатель может значительно разниться даже в близлежащих регионах, обратил внимание эксперт. Например, в Краснодарском крае он составляет 24,5 килограмма, а в Адыгее - всего 14,7. В топ-3 регионов с самым низким потреблением рыбы входят Северная Осетия, Тыва и Алтай.

Планируется строительство шести рыбных логистических комплексов для Дальнего Востока и Севера

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина обратила внимание, что рыбу реже всего включают в рацион в тех регионах, куда ее сложнее поставить. В связи с этим в местных розничных сетях ограничен ее ассортимент, и стоит она там дороже, чем, например, мясо птицы или свинина. По этой причине в семьях, проживающих в таких регионах, отсутствуют устойчивые кулинарные традиции приготовления рыбных блюд.

Больше всего традиционно рыбы потребляют жители территорий, близко расположенных к местам промысла, где хорошо развита рыбоперерабатывающая промышленность, добавила Капустина. Это - Дальневосточный федеральный округ, Камчатский край, Сахалинская и Мурманская области.

Выручит аквакультура

В ВАРПЭ предлагают для повышения потребления рыбы развивать аквакультуру. По словам Зверева, основной потребитель в России проживает в Центральном федеральном округе. Чтобы попасть к нему, рыба должна преодолеть сначала тысячи километров от района вылова до берега, а затем еще более 6 тысяч километров по железной дороге, поскольку более 70 процентов российских водных биоресурсов добывается на Дальнем Востоке, еще около 10 - на Севере.

"Увеличив за пять лет объем производства аквакультуры с 300 тысяч тонн до 700 тысяч тонн, возможно обеспечить прирост среднедушевого потребления до 25-26 кг", - считает глава ассоциации.

От улова к улову

По данным Росрыболовства, в этом году отечественные рыбаки добыли более 4,3 миллиона тонн водных биоресурсов. Всего их более 200 видов. При этом, минтая выловлено 2 миллиона тонн, что на 131,4 тысячи тонн больше, чем за прошлый год, сельди - 577,2 тысячи тонны, на 139,9 тысячи превысив прошлогодний улов. Еще на 100 тысяч тонн увеличена добыча тихоокеанских лососей.

А вот суммарный вылов трески снизился почти вполовину, уточнили в ВАРПЭ. Ее добыто 257,1 тысячи тонны. К тому же в этом году "не пришла" иваси, а на добычу мойвы у России не было квот.

В целом, отмечают в ассоциации, за последние 35 лет запасы рыбы сократились. Например, вылов сайры со времен СССР снизился аж в 120 раз, а трески - в три раза. К слову, в 1968 году, например, ее добыли более миллиона тонн.

Впрочем, бывают и более резкие перепады, говорит Зверев. К примеру, после рекордной лососевой путины 2023 года, когда было добыто 609 тысяч тонн красной рыбы, в 2024 году вылов был самым низким за 20 лет - и составил всего 235,5 тысячи тонн, но уже в этом году добыто 335,3 тысячи тонн.

Между тем

На формирование цен на рыбу влияет ряд факторов, в том числе расходы на инвестиции в развитие отрасли, обеспечение работы промысловых судов, заработную плату персонала, логистику, рыбопереработку, а также ключевая ставка ЦБ, отмечают в Росрыболовстве. При этом рыба сегодня не может стоить дешево, говорит глава ВАРПЭ Зверев. Он напомнил, что низкие цены на нее во времена СССР были связаны с многомиллиардными дотациями, которые получали производители. Так, например, рентабельность килограмма наваги, которая продавалась в жареном виде в магазине за 1,3 рубля, составляла 2 рубля. Килограмм минтая стоил 67 копеек, но издержки на его добычу составляли 1,2 рубля. Реальная рентабельность консервированной горбуши за 2,26 рубля выходила в 3,4 рубля.