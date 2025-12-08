Женщинам подсказали упражнение для развития сексуальности

Мастурбация — это самое первое упражнение для тех женщин, которые стремятся развить свою сексуальность, утверждает физиотерапевт Соня Бедате. Этот способ она подсказала в беседе с изданием El Pais.

По словам Бедате, мастурбация необходима, чтобы установить прочную связь между телом и головным мозгом, поскольку последний во время самоудовлетворения учится распознавать и регистрировать приятные ощущения, возникающие при стимуляции гениталий и эрогенных зон.

«Мастурбация также усиливает кровоток в области таза, высвобождает эндорфины, которые снимают боль, снижает уровень кортизола, расслабляет и помогает при бессоннице. Тазовое дно укрепляется и поддерживается в форме во время сексуальной активности, будь то в одиночку или с партнером», — добавила специалистка.

Ранее сексолог Софи Роос заявила, что у многих людей зимой снижается либидо. По ее мнению, это происходит из-за короткого светового дня.