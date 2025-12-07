Пять привычек, из-за которых мы незаметно переедаем

Они приводят к лишнему весу.

© Чемпионат.com

Хлеб давно стал «главным подозреваемым» в вопросах лишнего веса. Его исключают из рациона, так как считают источником пустых калорий и причиной набора лишних килограммов. Но современная наука утверждает: дело вовсе не конкретно в этом продукте. Выпечка, особенно цельнозерновая, может быть вполне естественной и здоровой частью сбалансированного питания.

Что говорит наука?

Исследования подтверждают: исключение хлеба из рациона не даёт дополнительных преимуществ в снижении веса. При одинаковом калораже в течение 16 недель люди, которые ели продукт в умеренном количестве, худели так же, как те, кто полностью отказался от него.

Цельнозерновой хлеб — источник клетчатки, который помогает дольше чувствовать сытость и удерживать уровень сахара в крови в стабильных пределах. Он замедляет скорость пищеварения, снижает риск резких скачков аппетита и помогает избегать перееданий, а значит, может быть союзником, но не врагом. Набор веса зависит не от наличия хлеба в рационе, а от количества калорий и соотношения макронутриентов в суточном рационе.

Привычки, которые приводят к набору веса

«Лишний вес растёт не из-за одного продукта, а из-за стиля питания в целом. Чаще всего на нас влияют незаметные действия, которые формируют ежедневный переизбыток калорий», — Алёна Сычевская, специалист по питанию медиаплатформы Food.ru.

Гаджеты во время еды

Зависание в телефоне, просмотр сериала или скроллинг бесконечной ленты соцсетей во время приёма пищи — прямой путь к перееданию. Мы едим автоматически, не замечаем вкуса, хуже пережёвываем, не улавливаем момента насыщения. В итоге порция кажется недостаточной, рука тянется за добавкой, а общее количество калорий возрастает, хотя реального голода уже давно нет.

«Незаметные» перекусы

Проба еды во время готовки, печенье к чаю во время работы, кусочек шоколада «для энергии», тортик «за компанию» — каждый из таких моментов кажется мелочью, но именно они формируют лишние сотни калорий в сутки. Особенно если это простые углеводы, которые быстро усваиваются и, следовательно, вызывают голод снова.

Недостаток сна

Хронический недосып — один из недооценённых факторов лишнего веса. Когда организм не высыпается, растёт уровень грелина, гормона, который усиливает чувство голода, и падает уровень лептина, отвечающего за насыщение.

По данным исследований, у людей, спящих менее семи часов, возрастают аппетит и калорийность рациона. В результате хочется сладкого и жирного. И контроль над выбором продуктов снижается, так как мозг ищет быструю энергию.

Сладкие напитки

Кофе со сладким сиропом, чай с сахаром, лимонады или газировки превышают дневную норму сахара.

Самое коварное: калории в жидкой форме не дают насыщения. Человек получает энергию, но не ощущает сытости и спустя час снова идёт за едой.

Приём пищи «до чистой тарелки»

Привычка доедать всё до конца превращается в регулярное переедание и игнорирование сигналов вашего тела. Важно учиться останавливаться, когда сытость уже пришла, а не когда тарелка пуста.

Помните, жёсткие ограничения редко работают вдолгую. Они создают стресс, приводят к срывам и формируют нездоровые отношения с едой. Гораздо эффективнее умеренное количество любимых продуктов, в том числе хлеб, и устойчивые, понятные привычки.

Помогает не запрет, а осознанность:

приём пищи без гаджетов;

отсутствие лишних перекусов;

здоровый сон;

поддержка разумного баланса калорий.

Мы набираем вес не от хлеба, а от хаотичного питания. Стоит не исключать продукты, а выстраивать привычки, которые поддерживают здоровье и позволяют есть с удовольствием и без чувства вины.