Специалисты объяснили, как правильно проветривать квартиру зимой

Когда за окном минусовая температура, открывать окна кажется сомнительной идеей, но без свежего воздуха зимой тоже не обойтись. О том, как правильно проветривать квартиру в это время года, рассказали в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

«‎Обязательно открывайте окна на 5-10 минут не реже 2-3 раз в день. На это время можно выйти из комнаты, если вы мерзнете. После проветривания воздух быстро нагревается до привычной температуры», — отметили специалисты.

При этом, если в квартире кто-то болеет, комнаты необходимо проветривать чаще — желательно каждые 1,5-2 часа.

Свежий воздух снижает концентрацию пыли и вирусов, позволяет избежать плесени и создает больше кислорода, благодаря чему человек чувствует себя лучше, пояснили эксперты.

Они также добавили, что лучше не использовать микропроветривание. Когда створка открыта наполовину, свежий воздух поступает слабо, но температура заметно падает.