Биолог предупредил о том, что может стать причиной заражения в магазине

Упаковки в магазине проходят через множество рук, транспортируются и хранятся на складах в условиях, где могут скапливаться пыль, грязь и микроорганизмы, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, упаковки продуктов могут быть заражены бактериями и вирусами от экскрементов и шерсти грызунов, которые обитают на складах, а также от множества рук, через которые они проходят в процессе доставки. Она также сослалась на исследования, которые показывают, что патогенные микроорганизмы могут сохранять жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких суток.

«Когда вы кладете упаковку в холодильник, микробы с ее поверхности могут попадать на внутренние полки, другие продукты и ваши руки, что увеличивает риск инфекций, передающихся контактно-бытовым путем. Особенно это критично, если в семье есть маленькие дети, пожилые люди или люди с ослабленным иммунитетом», — предупредила Лялина.

Эксперт добавила, что если упаковка липкая или покрыта пылью, ее нужно предварительно промыть под водой. Для протирания она посоветовала использовать влажную тряпочку с хозяйственным мылом, дезинфицирующую влажную салфетку, раствор пищевой соды (2 ложки соды на 1 литр воды) или уксусной кислоты.

