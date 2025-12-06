Эндокринолог объяснил, как не набирать вес после 40

После 40 лет важно не допустить набора веса и связанных с этим проблем со здоровьем. Но люди часто допускают ошибки в питании.

«Это те же самые ошибки, которые пациенты совершают в молодом возрасте, не задумываясь о последствиях. К набору веса, к развитию хронических заболеваний кроме вредных факторов окружающей среды и гиподинамии с хроническим стрессом обязательно приводит нерациональное питание. Иногда такое питание еще называют "западной диетой". Это повышенное потребление готовых продуктов питания и полуфабрикатов, напитков с высоким содержания сахарозы и фруктозы, жареной и копченой пищи, хлебобулочных изделий и сладостей, фастфуда и джанкфуда ("мусорной" пищи)», — сообщил «Свободной Прессе» врач-эндокринолог Поликлиника.ру Михаил Заботин.

Также, по мнению врача, к набору веса могут приводить частые перекусы, с редким основным приемом пищи (1-2 раза в день), быстрое потребление пищи из-за спешки, поздний и наиболее калорийный в течение дня ужин.

«Еще на вес, а также развитие многих заболеваний влияет хронический недосып, ночной характер работы. Чтобы этого избежать, нужно начать с простого: планировать меню, готовить дома из цельных продуктов, наладить режим дня и научиться есть осознанно, а не заедать усталость», — посоветовал врач.

