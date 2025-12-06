Дефицит каких питательных веществ сложнее всего распознать

Наиболее сложными для диагностики являются дефициты витамина D, магния, цинка, витаминов группы B (особенно B12 и B6), а также омега-3 жирных кислот. Их нехватка редко проявляется яркой клинической картиной на ранних этапах. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

По словам эксперта, пять указанных групп питательных веществ участвуют в регуляции нейротрансмиттеров – химических «посредников», которые передают сообщения между нейронами и другими клетками тела. Витамины группы B, D, кислоты омега-3, магний и цинк также важны для энергетического обмена и иммунной функции.

«Субклинический дефицит магния может вызывать раздражительность, мышечные подергивания или нарушения сердечного ритма, которые пациенты и врачи часто списывают на нервы. Что касается железа и витамина D, их недостаток часто сопровождается общей утомляемостью, нарушениями сна, выпадением волос и ломкостью ногтей», – предупредила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Менее очевидным признаком дефицита магния врач назвала головную боль. Повышенная тревожность, нервозность, мурашки, онемение конечностей, перепады настроения, в свою очередь, могут указывать на недостаток витамина B12, фолиевой кислоты (витамина B9) или цинка – эти вещества критически важны для синтеза гормонов серотонина и дофамина.