Чем можно заразиться в бассейне

В Краснодаре двухлетняя девочка заразилась грибком половых органов в детском бассейне. После нескольких занятий у ребенка появилась сыпь на интимных зонах. Сначала врачи приняли это за аллергию, однако антигистаминное лечение не дало результата. Тогда у девочки взяли мазок, результаты которого показали заражение дрожжевым грибком. Борьба с инфекцией привела к проблемам с почками, а на фоне сниженного иммунитета девочка подхватила бокавирус. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, что это за грибок и как им можно заразиться.

Что за грибок

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что с большей вероятностью ребенок мог столкнуться с кандидозной инфекцией (по-другому — молочницей).

Но существует много разновидностей этого грибка, возможно, она заразилась не привычным видом Candida albicans, а каким-то другим, способным легко распространяться по организму. Молочница у детей, в принципе, на первом году жизни может развиться даже в ротовой полости, — пояснил врач.

Чаще всего кандидоз половых органов возникает на фоне ослабления иммунитета, сообщил иммунолог.

Молочница в любом возрасте говорит о нарушениях клеточного иммунитета. Скорее всего, у ребенка была повреждена иммунная система, поэтому организм стал более восприимчив к грибковой инфекции. Усугубило ситуацию позднее выявление грибка, — считает Болибок.

В свою очередь, инфекционист Елена Мескина также считает, что ребенок мог столкнуться с кандидозом, потому что бактерия, которая провоцирует этот вид грибка, обитает везде.

Кандида — распространенный микроорганизм, перед которым уязвимы люди с ослабленным иммунитетом. К примеру, если человек чем-то болел и лечился антибиотиками, то на фоне терапии организм ослаб и при контакте с грибком сразу произошло заражение, — сообщила специалист.

Грибок не мог стать причиной поражения почек

Мескина также отметила, что кандидоз, как правило, не приводит к проблемам с почками и мочевыводящими путями.

Скорее всего, сначала у девочки развилась инфекция мочевыводящих путей, которая протекала бессимптомно. На этом фоне ослаб иммунитет, поэтому и присоединился грибок. Сама грибковая инфекция не может спровоцировать инфекции мочевыводящих путей, — пояснила врач.

Между тем, в Европе стремительно растет число зараженных «супергрибком». Инфекция поражает паховую область и ягодицы, при этом лечение привычными антибактериальными препаратами оказывается бессильным. Подробнее об инфекции, рассказывает «Вечерняя Москва».

