Как повышенное давление незаметно губит наш организм

Высокое артериальное давление создает условия для инсульта и инфаркта, а также ухудшает кровоснабжение жизненно важных органов. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

«Постоянно повышенное артериальное давление опасно тем, что изменяет базовые механизмы регуляции гемодинамики и приводит к хронической перегрузке сосудистой стенки», — пояснил Калюжин.

Врач отметил, что длительная гипертензия меняет реакцию барорецепторов — чувствительных нервных окончаний в кровеносных сосудах, регулирующих уровень кровяного давления, нарушает обратную связь и формирует патологически высокий уровень давления. Постепенно сосуды утрачивают эластичность, их стенки утолщаются, возрастает периферическое сопротивление, а кровоснабжение мозга, сердца, почек и сетчатки ухудшается.

Повышенное давление ускоряет процесс образования атеросклеротических бляшек и увеличивает вязкость крови. При этом страдает и почечный аппарат: снижение фильтрации активирует ренин-ангиотензиновую систему, что закрепляет гипертензию и усиливает риск сосудистых осложнений.

Калюжин подчеркнул, что контроль артериального давления помогает сохранять нормальную регуляцию, снижает вероятность тяжелых нарушений и поддерживает работу органов-мишеней.