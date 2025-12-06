Названы скрытые последствия повышенного давления для сердца, мозга и почек

Красный Север

Высокое артериальное давление создает условия для инсульта и инфаркта, а также ухудшает кровоснабжение жизненно важных органов. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Как повышенное давление незаметно губит наш организм
© РИА Новости
«Постоянно повышенное артериальное давление опасно тем, что изменяет базовые механизмы регуляции гемодинамики и приводит к хронической перегрузке сосудистой стенки», — пояснил Калюжин.

Врач отметил, что длительная гипертензия меняет реакцию барорецепторов — чувствительных нервных окончаний в кровеносных сосудах, регулирующих уровень кровяного давления, нарушает обратную связь и формирует патологически высокий уровень давления. Постепенно сосуды утрачивают эластичность, их стенки утолщаются, возрастает периферическое сопротивление, а кровоснабжение мозга, сердца, почек и сетчатки ухудшается.

Повышенное давление ускоряет процесс образования атеросклеротических бляшек и увеличивает вязкость крови. При этом страдает и почечный аппарат: снижение фильтрации активирует ренин-ангиотензиновую систему, что закрепляет гипертензию и усиливает риск сосудистых осложнений.

Калюжин подчеркнул, что контроль артериального давления помогает сохранять нормальную регуляцию, снижает вероятность тяжелых нарушений и поддерживает работу органов-мишеней.