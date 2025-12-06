Какие два продукта помогут дожить до 100 лет

Их регулярное употребление снижает риск возрастных заболеваний. Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала два продукта, которые, по её мнению, могут стать ключом к долголетию.

© Чемпионат.com

Во-первых, эксперт советует обратить внимание на кокосовое масло. По словам врача, этот продукт способствует увеличению энергии и снижению общего воспаления в организме — одного из ключевых факторов старения. Он также улучшает чувствительность к инсулину, что важно для профилактики диабета второго типа и деменции. Доктор Янг отметила, что масло помогает контролировать вес и поддерживать гормональный баланс.

Также полезно для долголетия кедровое масло. Этот продукт, как утверждает эндокринолог, оказывает комплексное оздоровительное действие. Он улучшает состав микрофлоры и работу желудочно-кишечного тракта, положительно влияет на состояние кожи и волос. Кроме того, кедровое масло способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.