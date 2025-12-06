Ученые выяснили, как физические тренировки помогают оставаться в форме

Учёные из университетов Ливерпуля (Великобритания) и Васэда (Япония) выяснили, что физические тренировки сами по себе не помогут похудеть, но важны для сохранения результата. Об этом пишет The Conversation.

Исследования показали, что после похода в зал организм устаёт и требует восполнить запас энергии, поэтому человек может съесть больше, чем нужно. Однако со временем тело привыкает и учится тратить меньше калорий на те же упражнения.

Физические нагрузки не гарантируют стремительного снижения веса, но помогают сохранить достигнутый результат, поддерживая высокий уровень обмена веществ. В частности, силовые упражнения повышают чувствительность к инсулину для эффективного расхода энергии и предотвращения набора массы.