Врач назвал ранний сигнал инфаркта в 50 лет

Утром собрался идти на работу, сел завтракать и вдруг упал без сознания. Для некоторых "якобы здоровых" людей все заканчивается именно так, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев. В своем блоге он рассказал, что предшествует внезапной остановке сердца.

Есть такие пациенты, про которых говорят: "Он никогда не болел". В ряде случаев это заканчивается "острым инфарктом миокарда", а в организме человека уже после вскрытия обнаруживаются тромбы. При этом сонные артерии буквально усыпаны опасными отложениями.

Одна из причин такого итога - "многолетняя гипертония, которую пациент и не пробовал лечить", пишет врач в своем блоге, указывая на последний случай в реанимации.

Как рассказала жена пациента, которого, к сожалению, не удалось спасти:

"Он никогда ничем не болел, ему всего 56 лет. Даже в поликлинике у него нет амбулаторной карты". Женщина добавила, что "давление он никогда не измерял, и чувствовал себя нормально".

Между тем на вскрытии у пациента было выявлено утолщение, которое обычно сопровождается гипертонией (и часто - с очень высокими значениями давления). В этом случае "коронарные артерии хрустят при разрезании". Оказалось, мужчина ранее уже перенес инфаркт, но, видимо, "не заметил".

Константин Крулев подчеркнул, что здоровье подтачивают невидимые болезни.

"Если человеку исполнилось 50 лет и он не знает уровень своего давления и холестерина, это не признак богатырского здоровья", - объяснил кардиолог.

Многим это "серьезнейшее упущение" еще не поздно исправить, заключил врач.