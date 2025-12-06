Эксперт назвал первые признаки дефицита магния в организме

Без магния страдают почти все процессы в теле. Специалист Пироговского университета Денис Борозденко рассказал, по каким признакам можно заподозрить нехватку этого минерала.

Проблема в том, что нехватка магния не проявляется одним чётким симптомом, говорит эксперт. Обратить внимание стоит на несколько групп сигналов:

со стороны мышц и нервов: дёргается веко, ночью сводит икры судорогой, немеют руки или ноги, бывают мышечные спазмы;

общее состояние: чувство постоянной усталости, раздражительность, тревога, проблемы с засыпанием, сложно сосредоточиться, частые головные боли;

сердце: иногда чувствуется сильное или неровное сердцебиение.

Врач также предупредил, что избыток магния тоже опасен. Если бесконтрольно пить добавки, особенно при больных почках, это может навредить нервной системе и мышцам.