Предложен еще один повод взять абонемент в спортзал

Бонус к стройности и мышцам: раскрыто влияние спорта на мозговую деятельность
Занятия спортом — это не только про похудение, выносливость и красивый мышечный рельеф. Любая тренировка способна прокачать не только плечи, ноги, пресс и ягодицы, но и ваш мозг. Объясняем, как зависит память, внимание и другие функции от физической активности. Еще один повод взять абонемент в тренажерку, ну или хотя бы на групповые занятия.
Быстрее, выше, умнее
Когда мы заставляем мышцы работать, мы автоматически запускаем опцию ускорения кровеносной системы. Дышим чаще, сердце стучит быстрее, разгоняя кровь по всему телу. К мозгу ее тоже начинает поступать в разы больше, а значит и работать он начинает эффективнее. Не зря работникам умственного труда, часами «зависающим» около компьютера, работодатели оплачивают занятия в тренажерном зале и вводят физкульт-минутки в течение дня.
Те, кто, несмотря на усталость и упадок сил после мозговых штурмов в офисе, преодолевают себя и идут заниматься, после ощущают такой прилив новых сил, что не сравнить даже с полноценным восьмичасовым сном.
Гантели, бег или бассейн
При этом разные виды спорта могут ощутимо воздействовать на определенные области мозга. К примеру, бег помогает лучше концентрироваться и активирует аналитическое мышление. Езда на велосипеле способствует лучшему запоминанию информации благодаря выработке глутаминовой кислоты. Плавание хорошо для фомирования нейронных связей и снятия стресса. Ну а как же силовые, спросите вы? И они очень полезны. Если на работе вы трудитесь в режиме многозадачности, вам точно надо в зал.
Тренировки с гантелями, гирями, штангой — отличный стимулятор для префронтальной коры мозга. Именно она отвечает за комплексное мышление. Так что когда в следующий раз услышите утверждение, что «все качки тупые», трижды подумайте. Они могут оказаться гораздо смышленее вас.
Среди спортсменов грустных нет
Ну и еще одна причина заставить трудиться свое тело. Спорт — лучший антидепрессант. Многочисленные исследования в этой области доказали, что люди, которые ежедневно выходят на прогулки, пробежки, ходят на лыжах или колесят на велосипеде вместо автомобиля, куда реже подвергаются стрессам и депрессиям засчет отменной порции выбрасываемых в крофь эндорфинов. И деменция в старости им почти не грозит. Нужны еще доводы, чтобы наконец начать? Пусть и с понедельника или даже с нового года.