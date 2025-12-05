Предложен еще один повод взять абонемент в спортзал

Занятия спортом — это не только про похудение, выносливость и красивый мышечный рельеф. Любая тренировка способна прокачать не только плечи, ноги, пресс и ягодицы, но и ваш мозг. Объясняем, как зависит память, внимание и другие функции от физической активности. Еще один повод взять абонемент в тренажерку, ну или хотя бы на групповые занятия.

© РИА Новости

Быстрее, выше, умнее

Когда мы заставляем мышцы работать, мы автоматически запускаем опцию ускорения кровеносной системы. Дышим чаще, сердце стучит быстрее, разгоняя кровь по всему телу. К мозгу ее тоже начинает поступать в разы больше, а значит и работать он начинает эффективнее. Не зря работникам умственного труда, часами «зависающим» около компьютера, работодатели оплачивают занятия в тренажерном зале и вводят физкульт-минутки в течение дня.

Те, кто, несмотря на усталость и упадок сил после мозговых штурмов в офисе, преодолевают себя и идут заниматься, после ощущают такой прилив новых сил, что не сравнить даже с полноценным восьмичасовым сном.

Гантели, бег или бассейн

При этом разные виды спорта могут ощутимо воздействовать на определенные области мозга. К примеру, бег помогает лучше концентрироваться и активирует аналитическое мышление. Езда на велосипеле способствует лучшему запоминанию информации благодаря выработке глутаминовой кислоты. Плавание хорошо для фомирования нейронных связей и снятия стресса. Ну а как же силовые, спросите вы? И они очень полезны. Если на работе вы трудитесь в режиме многозадачности, вам точно надо в зал.

Тренировки с гантелями, гирями, штангой — отличный стимулятор для префронтальной коры мозга. Именно она отвечает за комплексное мышление. Так что когда в следующий раз услышите утверждение, что «все качки тупые», трижды подумайте. Они могут оказаться гораздо смышленее вас.

Среди спортсменов грустных нет

Ну и еще одна причина заставить трудиться свое тело. Спорт — лучший антидепрессант. Многочисленные исследования в этой области доказали, что люди, которые ежедневно выходят на прогулки, пробежки, ходят на лыжах или колесят на велосипеде вместо автомобиля, куда реже подвергаются стрессам и депрессиям засчет отменной порции выбрасываемых в крофь эндорфинов. И деменция в старости им почти не грозит. Нужны еще доводы, чтобы наконец начать? Пусть и с понедельника или даже с нового года.