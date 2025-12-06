Нутрициолог развеял популярные мифы о мясных завтраках

Вопрос о допустимости мясных блюд на завтрак волнует многих.

Нутрициолог Жанна Антонюк в интервью NEWS.ru развеяла популярные мифы о мясных завтраках.

Специалист, в частности, утверждает, что с точки зрения физиологии употребление мяса утром не представляет угрозы для здорового человека.

«Это точно не вредит здоровому человеку, – подчеркнула медик. – ЖКТ готов к работе с утра и выделяет ферменты для переваривания белков и жиров».

При этом она выделила несколько важных аспектов. Во-первых, по её словам, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, так как людям с заболеваниями ЖКТ следует быть осторожными с тяжёлой пищей утром.

Во-вторых, добавила Антонюк, имеет значение качество и количество – оптимальная порция составляет до 150 граммов нежирного отварного или приготовленного на пару мяса.

Для лучшего усвоения нутрициолог рекомендует сочетать мясные блюда с клетчаткой. Так, овощи, зелень или цельнозерновой хлеб помогут пищеварению и обеспечат организм энергией. Очень важно здесь также прислушиваться к своему организму.

«Если после такого завтрака проявляется вялость или дискомфорт, возможно, ЖКТ лучше усваивает более легкие белки или сложные углеводы», – резюмировала нутрициолог.

