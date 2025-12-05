Названы продукты, восстанавливающие микробиом кишечника

Здоровый кишечник — один из главных трендов современной доказательной медицины и нутрициологии. Микробиом — это сообщество триллионов бактерий, грибков и вирусов, населяющих наш кишечник. Он напрямую влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, психическое состояние (ось «кишечник-мозг»), риск развития хронических воспалений, аллергий и даже на эффективность усвоения питательных веществ. После антибиотикотерапии, стресса, болезней или неправильного питания микробиом нуждается в поддержке. Ключевой инструмент для этого — правильные продукты. Подробнее о том, что нужно есть, чтобы восстановить микробиом, нам рассказала нутрициолог Анастасия Лукашина.

© Freepik

Пробиотики: «живые войска» для кишечника

Это продукты, содержащие живые полезные микроорганизмы (лакто- и бифидобактерии, дрожжи). Их задача — заселить кишечник, вытесняя патогены.

Ферментированные молочные продукты — классика, но с оговорками.

«Важно выбирать кефир, натуральный йогурт без сахара и добавок, простоквашу, айран, кумыс. Обращайте внимание на пометки "содержит живые культуры" и короткий срок хранения. Термофильный йогурт не обладает таким же эффектом», — предупреждает Анастасия.

Квашеная капуста (без уксуса!) — настоящий суперфуд. Это источник не только молочнокислых бактерий, но и витамина С, К, клетчатки. Главное — готовить ее методом естественного брожения или покупать у проверенных производителей, где в составе только капуста и соль.

«Напиток на основе чая, ферментированный симбиотической культурой бактерий и дрожжей. Богат органическими кислотами и пробиотиками. Важно употреблять умеренно из-за кислотности и возможного содержания следов алкоголя», — рассказывает нутрициолог.

Мисо-паста и темпе — продукты ферментации сои. Мисо (паста для супа) содержит Aspergillus oryzae, темпе — цельные бобы, скрепленные грибковой культурой. Это также отличные источники белка.

Пребиотики: «корм» для вашей микробиоты

Это неперевариваемые пищевые волокна (клетчатка), которые служат пищей для наших собственных полезных бактерий, стимулируя их рост и активность. Без пребиотиков пробиотики могут не прижиться.

Корень цикория и топинамбур — лидеры по содержанию инулина — одного из самых эффективных пребиотиков.

«Нут, чечевица, фасоль, горох. Они богаты резистентным крахмалом (особенно в остывшем виде), который прекрасно ферментируется микробиотой», — поясняет наш эксперт.

Цельнозерновые продукты — овес (бета-глюкан), ячмень, ржаной хлеб на закваске. Закваска в хлебе частично расщепляет глютен и фитаты, делая его более усвояемым и полезным для микробиома.

Постбиотики и другие важные компоненты

Это полезные вещества, которые производятся бактериями в процессе ферментации пребиотиков (короткоцепочечные жирные кислоты, например, бутират). Они укрепляют кишечный барьер, снижают воспаление. Их выработку стимулируют все перечисленные выше пребиотики. Анастасия:

«Отдельно стоит выделить полифенолы — мощные антиоксиданты, которые также служат пищей для бактерий. Их много в ягодах, например, в чернике, клюкве, а также гранате, темном шоколаде с какао от 70%, зеленом чае, орехах».

Стратегия восстановления микробиома

Поддержание нормальной работы микробиома кишечника только в наших руках. Главное — комплексный подход. Анастасия дала советы, как это сделать максимально эффективно.

Разнообразие — ключ. Исследования показывают, что люди со здоровым микробиомом употребляют более 30 разных растительных продуктов в неделю. Это не только овощи и фрукты, но и орехи, семена, злаки, бобовые, травы.

Важно! Продукты — это основа поддержки. Однако в случаях тяжелого дисбактериоза, после серьезных курсов антибиотиков или при наличии заболеваний ЖКТ (СРК, болезнь Крона и др.) необходима консультация с гастроэнтерологом. Специалист может назначить конкретные штаммы пробиотиков в терапевтических дозах и дать индивидуальные рекомендации, так как при некоторых состояниях (например, СИБР — избыточный бактериальный рост в тонкой кишке) богатые клетчаткой продукты могут временно быть противопоказаны.