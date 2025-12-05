Врач объяснил опасность диеты Дюкана

Диета Дюкана может привести к почечной недостаточности, проблемам с кожей и репродуктивным нарушениям. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Уже много лет диета Дюкана является очень популярной среди желающих похудеть. Основным ее принципом является рацион с высоким содержанием белка и минимальным количеством углеводов и жиров. Однако такое питание имеет ряд негативных последствий. Во-первых, несмотря на всю пользу белка, при повышенном его потреблении увеличивается нагрузка на почки, что при длительном применении может привести к почечной недостаточности. Кроме того, избыток белка способен вызывать запоры, неприятный запах изо рта и от тела за счет нарушения переваривания белка и повышенного образования аммиачных соединений. Во-вторых, недостаток жиров в питании может приводить к проблемам с кожей, ногтями и волосами, а также к нарушению в эндокринной системе, потому что жиры входят в состав гормонов. Поэтому при длительном следовании такому рациону может развиться, например, бесплодие или другие репродуктивные нарушения», — предупредила Волгина.

Вред диеты Дюкана также заключается в риске развития дефицита жирорастворимых витаминов A, D, E, К и витаминов группы B, и минералов — магния, селена, цинка, железа, фосфора, добавила эксперт.