Определена самая большая ошибка при бессоннице

Эксперт по сну Ханна Шор назвала самую большую ошибку, которую совершают люди при бессоннице. Ее слова цитирует HuffPost.

По словам Шор, всем хорошо известно, что спать нужно около восьми часов. Однако, как считает специалистка, при бессоннице пытаться придерживаться этого принципа бесполезно и даже вредно. Вместо этого она порекомендовала попробовать вставать каждый день в одно и то же время.

«Если соблюдать регулярный режим сна, ваш организм начнет понимать, в какое время вырабатывать гормоны для сна и для бодрствования. Когда это произойдет, станет проще как засыпать, так и просыпаться», — заявила эксперт.

Специалист указала, что такая настройка внутренних часов намного важнее, чем просто попытки спать определенное количество часов. Она добавила, что иногда это сделать просто невозможно из-за того, что гормоны вырабатываются неправильно.

«Для бодрствования организм вырабатывает кортизол, а для сна — мелатонин. Естественно, что эти гормоны не могут вырабатываться одновременно, поэтому так важно соблюдать режим», — уточнила Шор.

Она отметила, что иногда, чтобы наладить сон, можно также попробовать ложиться спать в одно и то же время. Но этот способ менее эффективен, так как есть большая вероятность не уснуть сразу и тем самым опять сбить режим, подчеркнула специалистка.

