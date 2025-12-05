Насколько оказались эффективны стационары кратковременного пребывания

В медорганизациях Подмосковья существуют стационары кратковременного пребывания, где оказывается помощь пациентам, которым не нужна длительная госпитализация. Об этом напоминает пресс-служба областного Минздрава.

Стационары кратковременного пребывания работают с марта 2025 года. Они дают возможность оказать всю необходимую помощь и не задержать пациента в больнице надолго. Лечение доступно взрослым и юным пациентам по таким профилям, как хирургия, урология, офтальмология, гинекология, оториноларингология и т.д.

На сегодняшний день в проекте участвуют уже почти 60 медицинских учреждений Подмосковья, в числе которых Подольская, Воскресенская, Сергиево-Посадская, Орехово-Зуевская, Химкинская, Жуковская и другие больницы, а также перинатальные центры. Лечение прошли более 35 тысяч жителей региона.