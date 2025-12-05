Существование правильного питания опровергли

Врач Саймон Фельдхаус заявил, что правильного питания не существует. Его слова приводит издание El Español.

Фельдхаус опроверг миф о том, что продукты бывают полезными и вредными.

«Кто может сказать, что считается полезным? Я не могу сказать, что полезно именно для вас», — отметил он.

Доктор призвал не составлять ограничительные списки, а обращать внимание на происхождение, чистоту и обработку продуктов, которые попадают на тарелку.

«Главное — качество еды, а не то, что это за еда», — добавил медик. Например, сам специалист ест мясо, которое производится только на территории некоторых регионов Швейцарии. Кроме того, он посоветовал употреблять исключительно сезонные овощи, фрукты и ягоды. «Если клубника сейчас не растет, то зачем я буду ее есть?» — заключил Фельдхаус.

