В каком часу ужинать в зимнее время

С наступлением зимнего времени стоит пересмотреть свои пищевые привычки, советует доцент кафедры спортивного питания и физических упражнений в Университете Лимерика Кэтрин Нортон. В частности, необходимо сдвинуть время ужина.

Так, специалист советует начать ужинать в более ранние часы. Это поможет поддержать стабильную работу внутреннего циркадного ритма. Он отвечает за работу пищеварения и метаболизм.

Поэтому эксперт советует заканчивать ужин в промежуток времени между 17:30 и 19:00.

Соблюдение этого простого правила поможет сохранить не только формы, но и оставаться здоровым и активным, уверена Нортон.

