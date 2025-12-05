Эксперты рассказали о пользе горячих ванн

Горячая ванна помогает расслабиться и снять стресс. Однако еще одним преимуществом этой водной процедуры является улучшение работы сердечно-сосудистой системы.

Водная процедура в виде горячей ванны снижает вероятность инсульта и сердечного приступа. К такому выводу пришли японские ученые, которые считают, что погружение в горячую воду улучшает кровоток, снижая вероятность затвердевания и закупорки артерий.

Высокая же температура воды снижает давление, поскольку расширяет кровеносные сосуды, объясняют специалисты. Также сокращается число сердцебиений в состоянии покоя и улучшаются функции сосудов.

Поэтому такие ванны полезны пожилым людям, сообщает «АиФ».

Правда, подчеркивают специалисты, воздержаться от горячих ванн следует при нестабильных заболеваниях сердца, людям, кто недавно перенес сердечный приступ, а также при нестабильной стенокардии и сердечной недостаточности.

Ранее ученые сравнили принятие ванной с занятиями в зале. Также сообщалось, что горячая ванна защищает от диабета.