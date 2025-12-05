Как правильно восстанавливать организм после новогодних праздников

Новогодние праздники связаны не только с неповторимой атмосферой, подарками и ожиданием чуда, но и с богатым на разнообразные угощения праздничным столом. Эксперты напоминают, что после застолья важно привести свой организм в порядок, чтобы вернуть себе энергию, бодрость, хорошее самочувствие и отличное настроение.

© runews24.ru

После затяжных праздников организму необходим отдых и лёгкий детокс, чтобы восстановить естественный баланс после обильных застолий. В комментарии для RuNews24.ru шеф-повар Степан Кубрак напомнил, что чрезмерное употребление жирной пищи, сладостей и алкоголя может привести к накоплению токсинов, снижению уровня энергии и ухудшению общего самочувствия.

«Детоксикация помогает вывести накопленные токсины, улучшить работу пищеварительной системы, повысить жизненный тонус и укрепить иммунитет».

Что необходимо знать для самостоятельного детокса:

Как отметил эксперт, нужно увеличить потребление воды, поскольку достаточное количество жидкости способствует выведению токсинов и поддерживает нормальный уровень гидратации.

Кроме того, важно добавить в рацион продукты, богатые антиоксидантами.

«Свежие овощи и фрукты, такие как брокколи и цитрусовые, помогают нейтрализовать свободные радикалы и поддерживают здоровье клеток».

Шеф-повар также рекомендовал ограничить употребление кофе и чёрного чая. Он подчеркнул, что следует отдавать предпочтение зелёному чаю или травяным настоям, обладающим мягким детокс-эффектом.

Важным пунктом является соблюдение режима сна, так как полноценный ночной отдых способствует восстановлению организма и улучшает самочувствие.