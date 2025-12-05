Профессор объяснил, сколько мандаринов можно съедать за раз

В период новогодних праздников многие едят этот фрукт бесконтрольно. Профессор и доктор медицинских наук Эдуард Исхаков рассказал, какое количество мандаринов считается безопасным для ежедневного употребления.

Специалист рекомендует взрослым не превышать норму в 3-4 мандарина среднего размера в сутки. Для детей эта порция должна быть значительно меньше и строго зависеть от возраста.

Так, детям до трёх лет профессор не рекомендует давать больше трёх долек фрукта. Между тем детям до года цитрусовые лучше не употреблять вообще.

Эдуард Исхаков отмечает, что есть мандарины лучше всего в конце основного приёма пищи, а не на голодный желудок. Это особенно важно для людей с чувствительным желудком или проблемами ЖКТ, так как кислоты фрукта могут раздражать слизистую оболочку.