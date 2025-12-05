Зачем перед сном пить воду с гвоздикой

Знаменитый американский врач Эрик Берг советует выпивать стакан гвоздичной воды за полчаса до сна. По его словам, этот напиток очень полезен для организма.

О полезных свойствах гвоздики известно давно. Берг рассказал, что отвар на ее основе обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Доктор заявляет, что гвоздичная вода улучшает качество сна, укрепляет иммунитет и облегчает дискомфорт в суставах, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Кроме того, вещества в составе гвоздики могут работать подобно инсулину, помогая регулировать глюкозу после еды. Кроме того, эта пряность помогает восстановиться печени, добавил Берг.

Приготовить такой напиток очень просто. Нужно взять 4–5 бутонов сушеной гвоздики, залить стаканом воды, довести до кипения и затем проварить на медленном огне около пяти минут. После этого отвар остужают под крышкой и выпивают теплым за полчаса до сна.

