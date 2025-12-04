«Прямой связи нет»: гастроэнтеролог развеяла главные мифы о еде

Многие люди продолжают верить в различные пищевые заблуждения, несмотря на многочисленные опровержения.

В интервью NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Людмила Сухорукова развеяла самые распространённые мифы о еде.

Первый миф касается несовместимости белков и углеводов. Современная диетология, подчеркнула специалист, опровергает эту теорию. Напротив, сбалансированное сочетание всех макронутриентов в одном приеме пищи считается оптимальным для здоровья. Углеводы обеспечивают организм энергией, а белки помогают в восстановлении тканей и производстве гормонов.

Распространено заблуждение о запрете запивать еду водой. По словам Сухоруковой, на самом деле желудок способен регулировать концентрацию желудочного сока. Вода облегчает глотание, улучшает пищеварение и предотвращает запоры. Исключением являются люди с изжогой — им лучше пить между приемами пищи.

Существует миф и о том, что пища, съеденная перед сном, не переваривается. Однако, отметила гастроэнтеролог, пищеварительные процессы не прекращаются во время сна, хотя могут замедляться. Дискомфорт после позднего приема пищи связан с замедленным перевариванием, а не с «гниением» еды.

Популярно мнение о необходимости супов для здоровья желудка также является мифом. Отсутствие первых блюд не вызывает гастрит, пояснил медик. Основные же причины воспаления желудка – инфекция, стресс, алкоголь и некоторые лекарства.

Многие верят, что определенные продукты вызывают кошмары.

«Хотя прямой связи нет, – утверждает Сухорукова. – А вот тяжёлая пища, острые специи и кофеин могут нарушить качество сна и повлиять на сновидения. Рекомендуется ужинать за 2-3 часа до сна».

Миф о связи косточек с аппендицитом также не имеет научного обоснования. Хотя косточки теоретически могут способствовать закупорке аппендикса, основная причина воспаления – другие факторы, подчеркнула врач.

Что касается чёрного и белого хлеба, то, по словам Сухоруковой, ржаной действительно полезнее благодаря высокому содержанию клетчатки и микроэлементов. Однако выбор должен основываться на индивидуальных предпочтениях и потребностях организма.

«Важно помнить, что здоровое питание – это разнообразие продуктов и сбалансированный рацион, а не следование устаревшим мифам и предрассудкам», – резюмировала гастроэнтеролог.

