Как быстро похудеть до Нового года

Если начать пить нужное количество воды, можно похудеть на один-два килограмма, заявила в пресс-центре НСН Ирина Селиванова.

Достаточное количество воды, кардионагрузка и ранний ужин помогут скинуть заветные несколько килограммов до Нового года. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический нутрициолог Ирина Селиванова.

«Во-первых, надо начать пить много воды. Большое количество людей просто не допивает — необходимо пить 30 мл на один килограмм тела, а если занимаемся спортом, тогда 40 мл. У нас все процессы идут в водной среде, включая процесс детоксикации. Если организм недополучает воду, он пытается ее набрать, и формируются межклеточные отеки. Так что когда человек просто пьет достаточно воды, он может, ничего не предпринимая, постройнеть на один-два килограмма. Во-вторых, надо добавить кардионагрузки, отказаться от автомобиля, хотя бы на небольшие расстояния. Третий лайфхак — не есть вечером. Сместив время ужина на 18-19 часов и ложась спать в 23 часа, можно добиться успехов. Ну и обязательно в тарелке должно быть больше овощей, клетчатки и меньше жирного и жареного» , — рассказала она.

Ранее Селиванова в пресс-центре НСН напомнила, что в любимых россиянами новогодних салатах оливье, мимозе и селедке под шубой содержится суточная норма калорий, так что лучше их немножко переделать.