Некоторым россиянам запретили ходить в баню

Людям с некоторыми хроническими заболеваниями запретили ходить в баню. Список противопоказаний для посещения парилок россиянам назвал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Врач указал, что банные процедуры противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, онкологическими болезнями, эпилепсией и гепатитом. Также отказаться от мытья в бане стоит при обострении хронических заболеваний внутренних органов, во время респираторных инфекций с высокой температурой или при наличии других острых воспалительных или гнойных процессов.

Тяжельников предупредил, что и здоровым людям нужно помнить о мерах безопасности в парилке. По его словам, температуру воздуха нужно повышать постепенно, начиная с невысоких температур. Каждый сеанс парения он рекомендовал продолжать не более 5–10 минут. При этом важно не забыть надеть банную шапочку и пить много воды, чтобы восполнять потерянную с потом влагу.

«Если появились головокружение или тошнота, то лучше остановиться», — заключил специалист.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев призвал мужчин отказаться от бани при наличии некоторых заболеваний. По его словам, высокие температуры противопоказаны при остром воспалении предстательной железы и инфекциях мочеполовой системы.