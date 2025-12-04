Стоматолог объяснил, как еда состаривает черты лица

Современные стоматологи и диетологи бьют тревогу: чрезмерное увлечение мягкой и жидкой пищей может стать неожиданной причиной преждевременного старения черт лица. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, почему отсутствие жестких продуктов в рационе приводит к так называемому «эффекту Бабы-Яги».

Эксперты сравнивают этот процесс с образом сказочной старухи с впалыми щеками. Главная причина — атрофия жевательных мышц из-за отсутствия регулярной нагрузки.

«Прежде всего, возникает атрофия жевательных мышц: при отсутствии регулярной нагрузки мышечные волокна постепенно ослабевают и уменьшаются в объёме. Это, в свою очередь, влечёт за собой снижение тонуса лицевых мышц, поскольку жевательные мышцы анатомически связаны с мимическими — их ослабление провоцирует общий птоз тканей лица», —

Без нагрузки страдает не только мускулатура, но и зубы. Может измениться прикус, зубы способны сместиться, а костная ткань — атрофироваться. Также ухудшается кровоснабжение кожи лица, что замедляет обмен веществ и ускоряет старение. Внешне это проявляется характерными признаками: щёки становятся впалыми, уголки рта опускаются, носогубные складки углубляются, а овал лица теряет чёткость.

«Исследования в области ортодонтии и геронтологии демонстрируют существенные изменения, связанные с снижением жевательной активности. Например, у людей, длительно употребляющих мягкую пищу, объём жевательных мышц (m. masseter) может снижаться на 15−25% за 5−10 лет. Кроме того, учёные отмечают, что снижение жевательной активности коррелирует с ранним появлением признаков гравитационного птоза. Ещё один важный аспект заключается в том, что регулярное жевание твёрдой пищи стимулирует выработку слюны, что улучшает минерализацию эмали и снижает риск кариеса — фактора, также влияющего на эстетику лица», —

Для профилактики эксперты советуют включать в ежедневное меню твёрдые продукты — свежие овощи, фрукты, орехи. Жевать нужно равномерно на обеих сторонах. Особое внимание следует уделять здоровью зубов, так как их потеря сразу сказывается на функции жевания и внешности.

«Не менее значимо следить за здоровьем зубов: своевременное лечение и протезирование помогают сохранить жевательную функцию. Установка имплантов при отсутствии зубного ряда — это процедура из серии "чем раньше, тем лучше". Отсутствие даже трех зубов уже негативно влияет не только на внешний вид, но и здоровье всего организма пациента», —

Важно подчеркнуть, что рекомендации не относятся к случаям, когда твёрдая пища противопоказана по медицинским причинам, например, при заболеваниях суставов челюсти или пародонтите. Баланс в питании и забота о стоматологическом здоровье помогают сохранить молодость лица.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.