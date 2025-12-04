Врач рассказал, что делать для лечения мигрени выходного дня

Если каждые выходные болит голова, важно выявить триггеры головной боли и пересмотреть свой образ жизни, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог высшей категории, цефалголог (врач-невролог, который специализируется на диагностике и лечении различных видов головной боли) Алексей Красников.

«Официально диагноза мигрень выходного дня нет. Но на практике мы знаем о существовании мигрени выходного дня, когда после тяжелой рабочей недели в выходной день у человека возникает приступ мигрени. Объяснений данному феномену несколько. Одним из факторов считается резкое снижение уровня стресса, и эти эмоциональные качели могут выступать триггером головной боли. Свою роль может играть такой триггер, как избыточный сон в выходной день», – объяснил врач.

Еще одним фактором может быть изменение питания и пропуск завтрака в выходной день, а ведь голод тоже является триггером мигрени. Триггером может являться и употребление алкоголя (особенно это красное вино, нефильтрованное пиво, шипучие алкогольные напитки), которое чаще приходится на пятницу и выходные дни.