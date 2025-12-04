Заместительная гормонотерапия: взвешиваем риски и преимущества

Заместительная гормональная терапия — одна из самых обсуждаемых тем в современной медицине. Она обещает облегчить течение перименопаузы и менопаузы, вернуть качество жизни, улучшить сон, состояние кожи и настроение. Но за громкими обещаниями стоят очень важные нюансы: риски, противопоказания и необходимость индивидуального подхода. Ни одна женщина не должна принимать решение о ЗГТ вслепую — гинеколог Людмила Баранова рассказала обо всех «за» и «против».

Когда ЗГТ действительно помогает

Основная задача терапии — восполнить дефицит эстрогенов, который запускает цепочку изменений: приливы, бессонница, тревожность, сухость слизистых, снижение либидо, ухудшение состояния кожи, набор веса по абдоминальному типу.

«В первые 10 лет от наступления менопаузы и до 60 лет ЗГТ может существенно снижать риск остеопороза, поддерживать сердечно-сосудистую систему и возвращать энергию. Для многих именно она становится той самой почти буквально волшебной таблеткой, когда впервые за долгое время можно нормально спать и перестать бороться с собственным телом ежедневно», — объясняет врач.

Противопоказания: кому ЗГТ не подходит категорически

Но очень важно помнить, что искусственные гормоны — это не безобидные витамины. Есть четко обозначенные ситуации, когда их назначать нельзя: перенесенные гормонозависимые опухоли (например, рак молочной железы), тромбозы и тромбоэмболии в анамнезе, тяжелые заболевания печени, активные опухолевые процессы, необследованные маточные кровотечения. С осторожностью — при мигренях с аурами, ожирении высокой степени, тяжелой гипертонии. В этих случаях риски превышают пользу, и врачи ищут альтернативы: негормональные препараты для приливов, коррекцию дефицитов, физиотерапию, работу с образом жизни.

Минусы ЗГТ, о которых важно знать заранее

Честный разговор всегда лучше некоей идеальной розовой картинки.

«ЗГТ может вызвать чувствительность груди, нестабильные кровотечения в первые месяцы, колебания настроения, задержку жидкости в тканях, головные боли. Все это обычно корректируется подбором дозировки и формы — но всегда требует наблюдения. Кроме того, терапия не решает полностью проблему веса и не является билетом в вечную молодость — она лишь облегчает симптомы и замедляет возрастные изменения, но не отменяет потребность в физической активности, правильном питании и управлении стрессом», — подчеркивает специалист по женскому здоровью.

Кому ЗГТ подходит идеально

В первую очередь, это женщины в перименопаузе и ранней постменопаузе, у которых выраженные симптомы ухудшают качество жизни: приливы по 20 раз в день, бессонные ночи, панические реакции, сухость слизистых, болезненность полового акта, резкое снижение концентрации. Также ЗГТ показана при ранней менопаузе (до 45 лет) и преждевременной недостаточности яичников. В этих ситуациях гормоны работают не только как облегчение симптомов, но и как защита костей, сосудов, мозга и метаболизма.

Как принять решение

ЗГТ — это персональный выбор, который должен приниматься совместно с грамотным гинекологом. Перед назначением обязателен скрининг: УЗИ, маммография и МРТ молочных желез, оценка рисков тромбозов, анализы крови и подробный анамнез. Очень важен формат: трансдермальные эстрогены снижают риск тромбозов, прогестерон подбирается индивидуально, а схема корректируется каждые несколько месяцев. И главное — ЗГТ не противопоставляется естественным изменениям в организме: кто-то и без нее чувствует себя прекрасно, а кому-то она возвращает качество жизни и функциональность.