Какие фрукты нужно есть людям со вздутием и запорами

Врач-гастроэнтеролог Саурабх Сетхи перечислил несколько фруктов, которые помогут улучшить пищеварение и избавиться от запоров и метеоризма. Его рекомендацию опубликовало издание Daily Mail.

Первым полезным при вздутии и проблемах с дефекацией фруктом Сетхи назвал киви. По его словам, исследования подтвердили, что этот продукт хорошо помогает при запорах, если есть его регулярно как минимум четыре недели. Также он предложил включить в меню папайю, которая способствует хорошему пищеварению и устранению вздутия живота.

Гастроэнтеролог также посоветовал чаще есть бананы, но отдавать предпочтение слегка зеленым плодам. Он пояснил, что в них содержится много резистентного крахмала, полезного для здоровья микробиома кишечника.

«Бананы помогают стабилизировать уровень сахара в крови, положительно влияют на иммунную систему и пищеварение», — объяснил врач.

Сетхи также рекомендовал чаще есть гуаву. Этот фрукт способствует регулярной дефекации благодаря большому содержанию витамина С и клетчатки.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг посоветовала включить в рацион кокосовое и кедровое масло, чтобы дожить до 100 лет. По ее мнению, эти продукты помогают снизить общее воспаление.