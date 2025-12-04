Названы самые опасные для здоровья пестициды

Самыми опасными пестицидами для человека являются ДДТ и гексахлоран, рассказал «Газете.Ru» доцент, заведующий кафедрой землеустройства и кадастров Казанского государственного аграрного университета Салават Сулейманов.

«Наиболее опасными считаются стойкие органические загрязнители — устаревшие препараты вроде ДДТ и гексахлорана, которые накапливаются в организме и окружающей среде. Также высокую токсичность имеют фосфорорганические соединения и карбаматы, воздействующие на нервную систему. К относительно безопасным относятся биопестициды на основе бактерий, вирусов или природных регуляторов роста растений, а также препараты с коротким периодом распада и низкой токсичностью для теплокровных», — объяснил ученый.

Вред пестицидов для здоровья человека возможен при остром отравлении — прямом контакте с концентрированными растворами или вдыхании паров во время обработки — и при хроническом воздействии малых доз через продукты питания, воду или воздух.

«Острые отравления проявляются тошнотой, головокружением, нарушениями дыхания и работы нервной системы. При длительном воздействии некоторых пестицидов повышается риск онкологических заболеваний, нарушений репродуктивной функции, эндокринных расстройств и неврологических проблем», — рассказал Сулейманов.

При этом вред могут нанести и пестициды природного происхождения.