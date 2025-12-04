Врач назвал необычный способ восстановления эрекции

Гипербарическая оксигенация (ГБО — метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях, проводится в гипербарических барокамерах) помогает в лечении простатита, мужского бесплодия и эректильной дисфункции, рассказала врач-анестезиолог, реаниматолог, специалист по ГБО АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Зайцева.

«Хотя гипербарическая оксигенация чаще ассоциируется с реаниматологией и хирургией, в последние годы она уверенно вошла в практику урологии и андрологии. Для мужского организма кислород играет решающую роль — от его достаточного поступления зависит работа простаты, качество сперматогенеза и сексуальная функция в целом. Многие мужские заболевания формируются на фоне нарушенной микроциркуляции, хронического воспаления и гипоксии тканей. Барокамера позволяет компенсировать эти нарушения, повышая уровень растворенного кислорода в крови и нормализуя обменные процессы в органах малого таза. Метод воздействует одновременно на воспаление, микроциркуляцию и регенерацию тканей, — именно эти механизмы чаще всего нарушены при хронических урологических проблемах», — объяснила врач.

Хронический простатит — одна из самых распространенных проблем у мужчин. Нарушение микроциркуляции, венозный застой, анатомические особенности железы и склонность к хроническим воспалительным процессам создают устойчивый дефицит кислорода в тканях простаты.

Нарушение фертильности у мужчин встречается так же часто, как и у женщин, и в половине случаев является причиной бесплодного брака. По словам врача, ГБО улучшает снабжение тканей кислородом, нормализует уровень половых гормонов и способствует повышению показателей спермограммы.

«Особенно хорошо метод работает при снижении количества сперматозоидов в сперме ниже нормы. В ряде случаев ГБО помогает восстановить способность к зачатию. Эректильная функция напрямую связана с кровоснабжением кавернозных тел. При нарушении артериального притока развивается гипоксия, и именно она становится ключевым механизмом эректильной дисфункции. ГБО улучшает кровоток, восстанавливает сосудистую реактивность и усиливает эффект ЛОД-терапии, которая проводится сразу после выхода из барокамеры. Клинические наблюдения подтверждают стойкое улучшение у большинства пациентов», — поделилась доктор.

Однако Зайцева подчеркнула: ГБО может назначаться как дополнительная терапия в дополнение к другим методам лечения или в ситуациях, когда другие способы лечения оказались малоэффективными или их невозможно применить. Решение о назначении процедуры применяет лечащий врач.