Врач Ревкова раскрыла пользу имбирного чая для здоровья

Заведующая поликлиникой №2 Красногорской больницы, врач-терапевт Елена Ревкова рассказала о пользе чая с имбирем. Она отметила, что имбирь помогает снизить воспаление и улучшает пищеварение.

Ревкова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» сообщила, что имбирь содержит вещество гингерол, обладающее противовоспалительными свойствами.

Благодаря этому имбирный чай может снижать интенсивность хронического воспаления, являющегося фоновым фактором ряда заболеваний, в том числе патологии суставов и сердечно-сосудистые расстройства, уточнила эксперт.

По ее словам, чай с имбирем благоприятно влияет на микроциркуляцию, способствует разжижению секрета, облегчает симптомы сезонных вирусных инфекций и улучшает пищеварение.

