Эндокринолог рассказал о «золотых часах» сна

Чтобы не чувствовать усталость по утрам, важно не только спать по восемь часов, но и ложиться в постель в определенное время, заявила эндокринолог Екатерина Янг. Об этом она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Янг раскрыла, что существуют так называемые «золотые часы» сна: это время с 23:00 до 01:30. Дело в том, что именно в этот период в организме активно вырабатывается гормон сна мелатонин. При этом врач назвала важным условием для его выработки полную темноту. Она предупредила, что свет приводит к разрушению мелатонина, из-за чего биологические ритмы человека могут сбиться.

Янг добавила, что в «золотые часы» сна в организме также вырабатывается и соматотропин — гормон роста и молодости. По словам эндокринолога, он способствует сжиганию жира и восстановлению тканей.

