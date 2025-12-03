Остеотерапевт дал рекомендации для здоровья позвоночника

Зимний гардероб — это не только вопрос тепла, но и фактор, серьезно влияющий на здоровье позвоночника. Тяжелые пуховики, многослойность и неудобная обувь могут вызывать нарушения осанки, мышечные зажимы и даже хронические боли. Остеотерапевт, тренер фейспластики Людмила Елисавецкая поделилась, как сохранить здоровье спины в холодный сезон.

© Unsplash

Основные проблемы и их последствия

1. Утяжеление плечевого пояса

Тяжелые шубы и пуховики создают постоянную нагрузку на трапециевидные мышцы. Это приводит к:

перенапряжению воротниковой зоны;

смещению центра тяжести вперед;

формированию сутулости;

головным болям и напряжениям.

«Несколько слоев одежды сковывают движения, заставляя компенсировать работу одних мышц за счет других. Особенно страдает грудной отдел — развивается "зимняя сутулость"», — поясняет эксперт.

2. Неудобная обувь

Скользкие подошвы и высокий каблук заставляют неестественно распределять вес тела, перегружая:

поясничный отдел;

коленные суставы;

икроножные мышцы.

Практические рекомендации

1. Выбирайте анатомические пуховики

Отдавайте предпочтение моделям:

с широкими лямками рюкзачного типа;

с контурными плечевыми вставками;

из легких современных утеплителей.

2. Правильно распределяйте слои одежды

Базальный слой — термобелье.

Средний слой — флис или шерсть.

Верхний слой — мембранная куртка.

3. Носите обувь с правильной подошвой

Выбирайте модели с анатомической стелькой.

Отдавайте предпочтение обуви с широким носком.

Используйте ледоступы для уверенной ходьбы.

Компенсирующие упражнения

Людмила рекомендует ежедневно выполнять эти упражнения, которые позволят разгрузить спину:

«ангел на снегу» — стоя у стены, разводите руки;

растяжка грудных мышц в дверном проеме;

скручивания для мобилизации грудного отдела.

Рюкзак вместо сумки

При ходьбе распределяйте вес равномерно. Вместо сумки лучше возьмите рюкзак с широкими лямками, поясным ремнем и анатомической спинкой. А если после долгой прогулки в зимней одежде вы все же почувствовали дискомфорт, эти способы помогут при болях:

сделайте самомассаж плечевого пояса;

примите теплый душ;

выполните упражнение «кошка» для позвоночника;

используйте аппликатор Кузнецова.

Заранее позаботьтесь о своей спине, в качестве профилактики нарушений осанки регулярно меняйте плечо для ношения сумки и делайте перерывы каждые 2 часа для разминки. Также используйте ортопедические стельки, а мышечный корсет можно укреплять плаванием, йогой и упражнениями.