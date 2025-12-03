Остеотерапевт дал рекомендации для здоровья позвоночника

Как зимняя одежда влияет на осанку: рекомендации для здоровья позвоночника

Зимний гардероб — это не только вопрос тепла, но и фактор, серьезно влияющий на здоровье позвоночника. Тяжелые пуховики, многослойность и неудобная обувь могут вызывать нарушения осанки, мышечные зажимы и даже хронические боли. Остеотерапевт, тренер фейспластики Людмила Елисавецкая поделилась, как сохранить здоровье спины в холодный сезон.

Основные проблемы и их последствия

1. Утяжеление плечевого пояса

Тяжелые шубы и пуховики создают постоянную нагрузку на трапециевидные мышцы. Это приводит к:

  • перенапряжению воротниковой зоны;
  • смещению центра тяжести вперед;
  • формированию сутулости;
  • головным болям и напряжениям.
«Несколько слоев одежды сковывают движения, заставляя компенсировать работу одних мышц за счет других. Особенно страдает грудной отдел — развивается "зимняя сутулость"», — поясняет эксперт.

2. Неудобная обувь

Скользкие подошвы и высокий каблук заставляют неестественно распределять вес тела, перегружая:

  • поясничный отдел;
  • коленные суставы;
  • икроножные мышцы.

Практические рекомендации

1. Выбирайте анатомические пуховики

Отдавайте предпочтение моделям:

  • с широкими лямками рюкзачного типа;
  • с контурными плечевыми вставками;
  • из легких современных утеплителей.

2. Правильно распределяйте слои одежды

  • Базальный слой — термобелье.
  • Средний слой — флис или шерсть.
  • Верхний слой — мембранная куртка.

3. Носите обувь с правильной подошвой

  • Выбирайте модели с анатомической стелькой.
  • Отдавайте предпочтение обуви с широким носком.
  • Используйте ледоступы для уверенной ходьбы.

Компенсирующие упражнения

Людмила рекомендует ежедневно выполнять эти упражнения, которые позволят разгрузить спину:

  • «ангел на снегу» — стоя у стены, разводите руки;
  • растяжка грудных мышц в дверном проеме;
  • скручивания для мобилизации грудного отдела.

Рюкзак вместо сумки

При ходьбе распределяйте вес равномерно. Вместо сумки лучше возьмите рюкзак с широкими лямками, поясным ремнем и анатомической спинкой. А если после долгой прогулки в зимней одежде вы все же почувствовали дискомфорт, эти способы помогут при болях:

сделайте самомассаж плечевого пояса;

  • примите теплый душ;
  • выполните упражнение «кошка» для позвоночника;
  • используйте аппликатор Кузнецова.

Заранее позаботьтесь о своей спине, в качестве профилактики нарушений осанки регулярно меняйте плечо для ношения сумки и делайте перерывы каждые 2 часа для разминки. Также используйте ортопедические стельки, а мышечный корсет можно укреплять плаванием, йогой и упражнениями.

«Запомните: правильный подбор зимней одежды — это инвестиция в здоровье вашего позвоночника. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете наслаждаться зимними прогулками без вреда для осанки», — заключает Людмила.