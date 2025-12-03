Остеотерапевт дал рекомендации для здоровья позвоночника

Как зимняя одежда влияет на осанку: рекомендации для здоровья позвоночника
Зимний гардероб — это не только вопрос тепла, но и фактор, серьезно влияющий на здоровье позвоночника. Тяжелые пуховики, многослойность и неудобная обувь могут вызывать нарушения осанки, мышечные зажимы и даже хронические боли. Остеотерапевт, тренер фейспластики Людмила Елисавецкая поделилась, как сохранить здоровье спины в холодный сезон.
Основные проблемы и их последствия
1. Утяжеление плечевого пояса
Тяжелые шубы и пуховики создают постоянную нагрузку на трапециевидные мышцы. Это приводит к:
- перенапряжению воротниковой зоны;
- смещению центра тяжести вперед;
- формированию сутулости;
- головным болям и напряжениям.
«Несколько слоев одежды сковывают движения, заставляя компенсировать работу одних мышц за счет других. Особенно страдает грудной отдел — развивается "зимняя сутулость"», — поясняет эксперт.
2. Неудобная обувь
Скользкие подошвы и высокий каблук заставляют неестественно распределять вес тела, перегружая:
- поясничный отдел;
- коленные суставы;
- икроножные мышцы.
Практические рекомендации
1. Выбирайте анатомические пуховики
Отдавайте предпочтение моделям:
- с широкими лямками рюкзачного типа;
- с контурными плечевыми вставками;
- из легких современных утеплителей.
2. Правильно распределяйте слои одежды
- Базальный слой — термобелье.
- Средний слой — флис или шерсть.
- Верхний слой — мембранная куртка.
3. Носите обувь с правильной подошвой
- Выбирайте модели с анатомической стелькой.
- Отдавайте предпочтение обуви с широким носком.
- Используйте ледоступы для уверенной ходьбы.
Компенсирующие упражнения
Людмила рекомендует ежедневно выполнять эти упражнения, которые позволят разгрузить спину:
- «ангел на снегу» — стоя у стены, разводите руки;
- растяжка грудных мышц в дверном проеме;
- скручивания для мобилизации грудного отдела.
Рюкзак вместо сумки
При ходьбе распределяйте вес равномерно. Вместо сумки лучше возьмите рюкзак с широкими лямками, поясным ремнем и анатомической спинкой. А если после долгой прогулки в зимней одежде вы все же почувствовали дискомфорт, эти способы помогут при болях:
сделайте самомассаж плечевого пояса;
- примите теплый душ;
- выполните упражнение «кошка» для позвоночника;
- используйте аппликатор Кузнецова.
Заранее позаботьтесь о своей спине, в качестве профилактики нарушений осанки регулярно меняйте плечо для ношения сумки и делайте перерывы каждые 2 часа для разминки. Также используйте ортопедические стельки, а мышечный корсет можно укреплять плаванием, йогой и упражнениями.
«Запомните: правильный подбор зимней одежды — это инвестиция в здоровье вашего позвоночника. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете наслаждаться зимними прогулками без вреда для осанки», — заключает Людмила.