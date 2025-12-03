Реабилитолог назвал защищающий от головной боли продукт

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, что употребление мяты может защитить от головной боли, согласившись с мнением гостьи передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Ментол, который содержится в мяте, при вдыхании раздражающе действует на тройничный нерв. И сейчас уже доказано, что это один из эффективных способов снижения головной боли», — пояснил специалист.

По словам Агапкина, при борьбе с головной болью помогает массаж участков головы на уровне висков, рядом с ушами. Там расположен височный нижнечелюстной сустав, который следует массировать круговыми движениями. Врач отметил, что одна из разновидностей головной боли связана с проблемами в этом участке, поэтому подобный массаж может улучшить кровоснабжение и помочь избавиться от неприятных ощущений.

Невролог Екатерина Алексеева рассказала, что подавляющее число случаев болей в голове относится к первичной группе заболеваний, спровоцированных генетическими факторами, стрессом и биологическими процессами организма. Среди них выделяют мигрень, головную боль напряжения и кластерную боль. При этом риск для здоровья человека представляют только острые заболевания, такие как инсульт или кровотечение, а не «пережатые сосуды».