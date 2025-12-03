Определен самый полезный фрукт в зимнее время года

Пока все скупают мандарины и апельсины к новогоднему столу, ученые уверены, что самый ценный зимний фрукт совсем другой. И он способен значительно укрепить здоровье в холодное время года. Биохимик, нутрициолог Анна Дивинская рассказала «ФедералПресс», что самый полезный фрукт – это гранат.

© Freepik

«В гранате содержатся особые вещества – пуникалагины. Их антиоксидантная сила втрое мощнее, чем у знаменитого зеленого чая. Эти соединения защищают сосуды от повреждений, что критически важно зимой: именно в холода риск инфарктов и инсультов возрастает на треть», – пояснила эксперт.

По ее словам, в гранате есть редкая пуническая кислота – особый тип жирной кислоты омега-5. Она помогает организму правильно усваивать жиры и контролировать сахар в крови. Зимой это особенно актуально, когда человек много ест и меньше двигается. Витамин С работает вместе с другими активными веществами граната, создавая мощную защиту для иммунитета. При этом нет риска передозировки, как при приеме синтетических витаминов.

Нутрициолог уточнила, что гранат нужно есть правильно. Оптимальная порция – половина среднего плода или 100 мл свежевыжатого сока каждый день. Главное правило для сока: никакого сахара в составе, и пить нужно в течение 15 минут после отжима – именно тогда в нем максимум пользы.

«Если у вас гастрит или повышенная кислотность, лучше есть зерна граната после основного приема пищи, а не на голодный желудок. Тем, кто принимает препараты для разжижения крови или от давления, стоит посоветоваться с врачом – гранат может усиливать их действие», – подытожила Анна Дивинская.

